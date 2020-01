Accident mortal la Buhuși La data de 10.01.2020, un barbat de 31 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe direcția P.Neamț-Bacau, ar fi surprins și accidentat o femeie de 69 de ani care s-ar fi angajat in traversarea strazii, neregulamentar. Din aceeași direcție de mers, un alt autoturism ar fi accidentat victima și ar fi […] Articolul Accident mortal la Buhuși apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși ocupa un onorabil loc 3 din 10, intr-un clasament alcatuit de Marius Dumitrescu, președintele Asociației Specialiștilor in Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD), dar și editor manager la revista Health-MedFarm. Asta ca urmare a faptului ca Marius Dumitrescu…

- O tanara de 27 de ani si un copil de 5 ani au murit pe loc, dupa ce masina in care se aflau a fost spulberata de un alt autoturism pe DN 12A, pe raza localitații Ciobanuș. Din primele informatii, un tanar de 27 de ani a efectuat depasirea si a intrat intr-un autoturism care […] Articolul O tanara de…

- La data de 23 noiembrie, in jurul orei 01:30, un tanar de 23 de ani, din Moinesti, in timp ce conducea un autoturism pe strada Lunca, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil. In urma impactului a rezultat…

- La data de 29 octombrie a.c., politistii rutieri au cercetat un accident rutier produs pe DN 2F, in localitatea Traian, in urma caruia o persoana a fost ranita. Din cercetarea efectuata la fata locului a reiesit faptul ca un tanar de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe directia Vaslui-Bacau,…

- La data de 24 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar, de 29 de ani, din comuna Ghimes-Faget si, intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, care a indicat o concentratie…

- Un barbat din localitatea aradeana Sagu, care mergea pe jos pe marginea unui drum judetean, a fost accidentat de un autoturism, miercuri dimineata, el decedand ulterior la spital din cauza ranilor grave suferite, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un accident grav s-a petrecut, azi-diminea, pe DN2 intre Sascut si Adjud! in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme – unul de Vrancea și unul de Valcea – au rezultat patru victime. Un barbat, in stop cardio-respirator, este resuscitat. Doua persoane ranite au fost luate de ambulanțe ale…

- Un barbat a murit și un altul a fost ranit intr-un accident petrecut in comuna bacauana Coțofanești, in aceasta seara. Accidentul rutier s-a produs intre un camion care transporta cereale și un autoturism. Persoana decedata se afla in autoturism. Șoferul camionului prezintA traumatisme la membrul inferior…