- Un accident rutier a avut loc joi, 30 iunie, in localitatea argeseana Draganu. Un autoturism si o autoplatforma cu remorca, cu care erau transportate masini, au intrat in coliziune. O femeie a murit si alte trei persoane sunt ranite.

- Un accident mortal s-a produs in localitatea Crețești, județul Vaslui. In urma impactului violent cu un TIR, o șoferița in varsta de 53 de ani a decedat. Autovehiculul s-a izbit puternic de TIR-ul care circula regulamentar.

- Accident mortal in Cluj-Napoca! Un copil in varsta de 14 ani care se afla pe bicicleta s-a stins din viața, miercuri, dupa ce a fost lovit de o mașina la intersecția a doua drumuri județene. La volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 47 de ani.

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineața, la Bascov. Potrivit informațiilor, au fost implicate un camion și o mașina. O femeie de 50 de ani, din București, a murit, iar o alta persoana a fost transportata la spital in stare grava. IPJ Argeș transmite: Citește și: Argeș. Șoferi amendați pentru nerespectarea…

- Un accident mortal a avut loc in Sibiu, dupa ce un autoturism a incercat sa evite impactul cu o alta mașina. Doi pietoni care se aflau pe trotuar au fost loviți din plin, iar unul dintre ei a murit pe loc.

- La data de 1 mai a.c., in jurul orei 21.30, pe DN1A, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri care au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Targșoru Vechi, in dreptul KM 57+600, in satul…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 11:30 in Maneciu, pe drumul ce coboara de la Muntele Rosu. Soferul unui autoturism Dacia Duster a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturat in prapastie, lovind mai multi copaci. Din nefericire, barbatul, in varsta de 63 de ani,…

- Un grav accident rutier s-a produs vineri pe șoseaua Cluj-Napoca – Turda, in zona localitații Copaceni din comuna Sandulești, județul Cluj. Apelul de urgența la 112 a avenit in jurul orei 17.50. Din primele constatari, un barbat de 73 de ani din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe…