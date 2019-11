Accident MORTAL în care au fost implicate un microbuz și o căruță Un adolescent in varsta de 16 ani a murit și alte doua persoane au fost ranite grav, vineri seara, dupa impactul produs intre un microbuz și o caruța, in localitatea Dumești din județul Vaslui. Potrivit ISU Vaslui, accidentul a avut loc vineri seara, in localitatea Dumești, fiind implicate un microbuz și o caruța, informeaza mediafax.ro. Citește și: Blocaj total in cazul Caracal! Zidul de netrecut de care s-a lovit FBI In urma impactului au fost ranite grav trei persoane, intre care un adolescent, in varsta de 16 ani, se afla in stop cardio respirator in momentul in care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

