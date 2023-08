Un accident s-a produs in aceasta dimineața pe Șoseaua Balcani din Municipiul Chișinau. Un martor ocular a trimis citeva poze cu locul accidentului in adresa redacției Noi.md. Din imagini se vede ca o mașina de mare tonaj a derapat de pe carosabil in șanț, iar alte doua autoturisme staționeaza in fața acesteia. Reprezentanții Poliției nu au venit, deocamdata, cu detalii despre cele intimplat