Accident lângă Cășeiu, o mașină s-a răsturnat Pompierii au fost alertați in jurul orei 15.20 despre producerea unui accident rutier pe șoseaua Dej-Baia Mare, intre localitaațile Urișor și Cașeiu. Au intervenit doua autospeciale și doua echipaje de ambulanța. La locul accidentului au gasit doua autoturisme avariate, dintre care unul era rasturnat pe partea laterala. In acesta, o femeie a ramas incarcerata. Pompierii … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost alertați luni in jurul orei 15.20 despre producerea unui accident rutier pe șoseaua Dej-Baia Mare, intre localitaațile Urișor și Cașeiu. Au intervenit doua autospeciale și doua echipaje de ambulanța. La locul accidentului au gasit doua autoturisme avariate, dintre care unul era rasturnat…

- Pompierii intervin la fata locului cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, plus un echipaj al Ambulantei. Din primele informatii, in accident a f implicat un singur autoturism, care a ieșit de pe partea carosabila, s-a rasturnat de cateva ori și s-a oprit mai jos pe carosabil,…

- Un accident de circulație s-a produs vineri in jurul orei 14,30 pe șoseaua Dej-Baia Mare, in zona localitații Urișor din comuna Cașeiu. Din primele informații, șoferul unei autoutilitare inmatriculate in județul Salaj a intrat intr-un TIR care circula in fața sa. Autoutilitara era cu volan pe dreapta,…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata miercuri dimineața pe centura ocolitoare de la Apahida, din cauza unui accident rutier. La ora 9.10 au fost alertate o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul de Ambulanța. Pompierii au gasit la locul evenimentului trei autoturisme…

- Pompierii timiseni au fost solicitați sa intervina, luni, la ora 13, la un accident feroviar produs la trecerea la nivel de cale ferata in comuna... The post Accident feroviar langa Timisoara. Masina facuta zob de un tren, sofer inconstient (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii dejeni au intervenit in aceasta dimineața pentru a descarcera doua persoane ramase blocate intr-un autoturism și pentru a le acorda asistența medicala de urgența. Articolul Accident in Urișor. Doua persoane blocate in mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un polițist constanțean aflat in timpul liber a fost unul dintre martorii accidentului mortal produs in dimineața de 29 mai din județul Galați. Polițistul, om incercat și care a vazut multe prin prisma meseriei sale, a ramas marcat de cele intamplate. Darius Victor Maftei se deplasa spre Iași in interes…

- Un tanar de 26 de ani a ajuns joi seara la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. In jurul orei 19, barbatul domiciliat in Sic, conducea un motociclu pe DJ109 D, dinspre Sacalaia spre Sic. Polițiștii au stabilit ca, din cauza faptului ca nu a adaptat viteza la condițiile de drum, in…