- Femeia ranita in accidentul de la Rafinaria Petromidia este in stare grava, au precizat reprezentantii Spitalului Judetean Constanta. In acest caz, Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta a inceput o ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul de munca. Starea femeii ranite la Rafinaria…

- Un grav accident de munca a avut loc ieri dupa amiaza la Rafinaria Petromidia. Doua persoane au cazut intr un bazin. Un barbat a fost declarat decedat de cadrele medicale, iar o femeie a ajuns in stare grava la spital. Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, pacienta…

- Starea femeii ranite in accidentul de la Rafinaria Petromidia este grava, au precizat reprezentantii Spitalului Judetean Constanta. Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta a inceput o ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul de munca, informeaza News.ro.Reprezentantii Spitalului…

- Doua persoane au cazut, sambata, intr-un bazin, la Rafinaria Petromidia Navodari. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri si medicale.”Intervenim la Petromidia, la 2 persoane cazute intr-un bazin”, anunta, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, conform…

- Un baietel de doua luni este internat la Spitalul de Pediatrie din Ploiesti, unde a ajuns in stop cardio-respirator, malnutrit si deshidratat, el fiind resuscitat si dus la Terapie Intensiva, a informat news.ro. Mama lui a susținut ca nu a fost primita cu cel mic la spitalul Orasenesc din Urlati, dar…

- Starea fetei de 14 ani, care s-a inecat cu un jeler, la școala – subiect despre care Dej24.ro a scris IN PREMIERA – este in continuare foarte grava. Imediat dupa ce salvatorii au scos-o din stopul cardio-respirator, fata a fost preluata de elicopterul SMURD și transportata la spital. Ulterior, a fost…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a stropit vecinul cu acetona și i-a dat foc cu un chibrit. Incidentul a avut loc marți dimineața in jurul orei 07:40, in localitatea Vadeni, din raionul Soroca. Oamenii legii au fost sesizați in aceasta dimineața de catre soția victimei, o femeie in varsta de 55…

- Politistii din Giurgiu au deschis o ancheta dupa ce un barbat de 57 de ani, internat la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean, a murit, dupa ce s-ar fi intepat de mai multe ori in piept cu un briceag.Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata telefonic, de catre personalul Spitalului Judetean…