Accident la Perla. Circulația este blocată Un accident de circulație a avut loc astazi in intersecția de la Perla, in direcția Tribunal. Traficul este oprit, la fața locului aflandu-se echipaje de poliție. Potrivit primelor informații, un automobil a intrat intr-un stalp, cablurile ajungand pe partea carosabila. Vom reveni. Sursa foto: Cristian Avram/Radare Salaj Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

