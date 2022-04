Accident la Nazna Accident intre 2 mașini la Nazna. In urma impactului o persoana necesita ingrijiri medicale, aceasta este preluata de ambulanta SMURD. Pompierii militari asigura masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor. In momentul de fata circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers. Ambele victime au fost transportate la UPU SMURD Targu Mures cu ambulantele SAJ. Circulatia s-a reluat pe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

