Un accident rutier a avut loc in localitatea Mociu din județul Cluj, iar doi tineri de 20 de ani au fost transportați de urgența la spital. Potrivit datelor transmise de IPJ Cluj, un tanar de 22 de...

- INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar din Alba a provocat un ACCIDENT in lanț, la Teiuș. Un șofer a ajuns la spital INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar din Alba a provocat un ACCIDENT in lanț, la Teiuș. Un șofer a ajuns la spital La data de 1 iunie 2022, in jurul orei 19,30, pe strada Avram Iancu din Teiuș, un…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru masini a avut loc, duminica, pe varianta Valcele-Apahida. „Intervenție accident Varianta Valcele Apahida: cele doua persoane transportate la spital prezentau afecțiuni

- Astazi, in jurul orei 18.20, a avut loc un accident rutier pe D.N.79 A. Un tanar a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital, iar pasagera cu o ambulanța SMURD. „Din cercetari a reieșit ca un tanar de 26 de ani, din localitatea Cil, care conducea o motocicleta pe D.N.79 A, din localitatea Almaș…

- Un nou accident grav a avut loc astazi in zona Radauți. Potrivit ISU Suceava, cinci raniți au ajuns la spital in urma coliziunii dintre doua mașini in comuna Horodnic de Sus. In urma impactului o mașina implicata in accident s-a rasturnat. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala…

Miercuri, 6 martie, un tanar de 20 de ani a suferit un accident in localitatea Feleacu, in care lucra. Acesta a ajuns la spital dupa ce i-a intrat o tija in picior in timpul serviciului. „Pompierii...

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 21:20, pe strada Vaii din Ocna Dejului. Din primele informații, doua autovehicule au fost implicate, fiind vorba despre un impact frontal intre acestea. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din…

- Evenimentele tragice se țin lanț. Un tanar, in varsta de 26 de ani, s-a stins din viața, iar alți trei prezinta rani ușoare, dupa ce un accident rutier a avut loc luni seara pe Autostrada A1, intre Timișoara și Arad. Impactul a fost foarte puternic, iar conducatorul autoturismului nu a supraviețuit.