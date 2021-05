Stiri pe aceeasi tema

- Credința a fost pentru mulți romani un scut in fața valului de amaraciune adus de pandemie. Oameni au gasit sprijin in preoți care le-au fost și duhovnici, și sfatuitori. Unul dintre ei este parintele Radu Rus din Oradea. Știe cat de periculos e virusul și mai știe ca trebuie sa creada in medicina așa…

- Neacordarea de prioritate vehiculelor a fost aseara cauza unui accident de circulatie produs pe Drumul National 1F. Patru persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital pentru investigatii. Articolul Salaj – O manevra greșita a unei șoferițe a trimis patru oameni in spital apare prima data…

- Victor Opaschi, șeful Secretariatului de stat pentru culte a declarat duminica, in cadrul unei emisiuni, ca pana de Paște se va schimb a regula privind inmormantarea celor ce mor in urma infectarii cu coronavirus. Conform acestuia, și ei vor avea parte de inmormantare tradiționala. Duminica, la Antena…

- Dr. Amin Zahra, medic ATI la SJU Ploiești, a comentat impactul devastator pe care opiniile anti-vaccinare și teoriile privind pandemia, exprimate in mediul on-line, il au asupra pacienților. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, medicul arata ca s-a ajuns in situația in care bolnavii sa ajunga…

- Propunerea lansata de Alin Nica, pentru realizarea unui spital modular ATI, este considerata una buna, dar in principiu, de colegul sau de coaliție locala, primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Se pare ca șeful CJ Timiș a estimat corect ce discuții ar putea aparea legat de subiect, iar partenerul sau…

- 4241 pacienți confirmați cu infecția COVID-19 sint internați în instituțiile medico-sanitare publice, dintre care 331 în stare extrem de gravă, iar 72 pacienți sint conectați la aparate de respirație asistată. Potrivit celor mai recente date ale ministerului Sanatații, in tratament la domiciliu…

- "O echipa formata din doi procurori din cadrul unitatii judetene si lucratori din cadrul I.P.J. Bacau - Serviciul de Investigatii Criminale precum si Serviciul Criminalistic s-a deplasat la fata locului pentru efectuarea activitatilor de cercetare penala in vederea aflarii adevarului si lamuririi cauzei…

- Un accident rutier grav s-a petrecut joi dimineața la Timișoara. Potrivit Poliției, un autoturism care circula pe Calea Aradului dinspre Piața Consiliul Europei spre Strada Miresei a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Una dintre mașini a ajuns pe sensul opus, unde s-a ciocnit…