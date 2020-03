Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs marți in jurul amiezii, pe Dealul Feleacului, in județul Cluj. O autoutilitara și un autoturism inmatriculat in județul Alba au intrat in coliziune, pe contrasens. In accident au fost implicate cinci persoane, dintre care una – o femeie de aproximativ 30 de ani – a fost…

- Un șofer din Ocna Mureș aflat sub influența bauturilor alcoolice a provocat un accident de circulație sambata, pe o strada din oraș. Acesta a fost transportat la spital, dupa ce s-a izbit cu mașina de un stalp. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 februarie 2020, in jurul orei 14.40, un barbat de 59 de […]…

- Un copil in varsta de 9 ani a fost lovit de un autoturism in dreptul unei treceri pentru pietoni, la Cugir, dupa ce șoferul mașinii nu i-a acordat prioritate. Dupa producerea evenimentului rutier, minorul a fost transportat la spital de catre conducatorul autoturismului, un barbat in varsta de 69 de…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut marți la Sebeș. Conducea o mașina care a fost lovita de un tanar aflat la volanul unui autoturism și care a produs un carambol dupa ce nu a pastrat distanța corespunzatoare in mers. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 7.30, un tanar de 23 de…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut luni pe DJ 107H, la Craiva. Se afla intr-o mașina al carui șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul in afara șoselei. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 5.50, un tanar de 21 de ani, din comuna Cricau, in timp conducea…

- Un tanar de 18 de ani, din comuna Sohodol (Munții Apuseni), a produs joi un accident de circulație. In timp conducea un autoturism pe DN 74, pe raza localitații Bucium, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și intr-o curba a derapat, rasturnandu-se in afara carosabilului, au transmis polițiștii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de ceața pentru județul Alba, valabila joi dimineața. Este vizata zona joasa a județului și localitațile: Blaj, Jidvei, Valea Lunga, Cetatea de Balta, Șpring, Cergau, Roșia de Secaș, Cenade și Doștat. Se vor semnala local ceața…

- Doi tineri au ajuns la spital duminica noaptea, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp. Șoferul, un barbat din comuna Mihalț, nu avea permis și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 decembrie 2019, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala…