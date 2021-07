Accident la Dobromir-judetul Constanta. Sunt implicate doua auto si o caruta. Doua victime

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in localitatea Sacele, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, in localitatea Sacele.In urma impactului, au rezultat trei victime. Toate…

- Accident rutier intre Crucea si Stupina, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier intre trei autoturisme, intre comuna Crucea si satul Stupina.In urma impactului,…

- Accident rutier intre trei autoturisme, in Eforie Sud, judetul Constanta. Un accident rutier s a produs in aceasta dimineata, in judetul Constanta.Este vorba despre o coliziune produsa intre trei autoturisme, in centrul localitatii Eforie Sud.Printre autoturismele implicate se afla si o masina de salubrizare.Din…

- Accident rutier in Poarta Alba, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, in localitatea Poarta Alba,…

- Un accident rutier grav a avut loc, in urma cu cateva minute, pe A4 podul de la Agigea. Un autoturism a rupt parapetul, a cazut intr o rapa, unde a luat foc. Medicul Diana Claudia Tatarici de la SAJ Constanta spune ca sunt cinci victime, constiente, stabile. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Accident rutier la Cumpana.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de autoritati, este vorba despre un accident rutier, produs in sensul giratoriu din comuna Cumpana.Conform medicului Diana Claudia Tatarici, purtator de cuvat…

- Accident rutier in zona localitatii Oituz, judetul Constanta. Doua persoane au fost ranite.Un accident rutier s a produs luni seara, in dreptul localitatii Oituz din judetul Constanta. Coliziunea a avut loc intre trei autoturisme. Una dintre ele a ajuns in camp.Potrivit SAJ Constanta, doua persoane…

- Un accident grav a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a mentionat ca in evenimentul rutier de pe DN 3, intre Murfatlar si Ciocarlia de sus, sunt implicate doua autoturisme. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant…