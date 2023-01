Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc sambata pe o strada din Cluj-Napoca. Doi copii, de 9 și 10 ani, și un adult au fost transportați la spital.Potrivit primelor informații ale polițiștilor clujeni, un barbat de 39 de ani, in timp ce ar fi intenționat sa paraseasca cu mașina…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc sambata pe o strada din Cluj-Napoca. Doi copii, de 9 și 10 ani, și un adult au fost transportați la spital.Potrivit primelor informații ale polițiștilor clujeni, un barbat de 39 de ani, in timp ce ar fi intenționat sa paraseasca cu mașina…

- In urma cu aproximativ o ora s-a petrecut un accident rutier pe strada Buna Ziua din Cluj Napoca. In accident au fost implicate doua autoturisme și s-a intervenit cu doua autospeciale cu modul descarcerare și o ambulanța SMURD cu terapie intensiva. „Folosind echipamentele din dotare, pompierii au ajutat…

- In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier la Luna. Din primele informații sunt implicate trei autoturisme. La fața locului se deplaseaza echipaje de prim ajutor, pompierii și poliția rutiera. Revenim cu detalii despre modul de producere al evenimentului rutier. UPDATE: LT.col Biriș Andrei…

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier la intrare in localitatea Copaceni din direcția Cluj-Napoca. In prezent, circulația este ingreunata in zona respectiva. UPDATE: “Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați, scurt timp, sa intervina in urma unui accident rutier…

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier la intrare in localitatea Copaceni din direcția Cluj-Napoca. In prezent, circulația este ingreunata in zona respectiva. UPDATE: “Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați, scurt timp, sa intervina in urma unui accident rutier…

- Un accident violent s-a produs in aceasta seara, pe strada Buna Ziua din Cluj-Napoca, dupa ce doua autoturisme s-au izbit unul de altul. In total, au fost 3 victime. Una dintre victime este un pieton. „Din cele 2 autoturisme implicate, au rezultat trei victime astfel: prima victima, femeie aprox 40…

- O tanara de 20 de ani s-a rasturnat cu autoturismul pe care-l conducea, in afara carosabilului, pe drumul dintre Jucu și Gadalin. Pompierii clujeni au fost alertați in jurul orei 16.00, iar cand au ajuns la fața locului șoferița de 20 de ani, care va fi dusa la spital. „Pompierii de la Detașamentul…