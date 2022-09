Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, un apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența anunța producerea unui accident rutier in localitatea Traian. „De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Faraoani, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unui accident rutier. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, descarcerarea, o ambulanța…

- In cursul acestei seri, salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au acționat pentru evacuarea apei din doua curți. In urma solicitarii primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o motopompa transportabila.…

- Salvatorii bacauani au fost solicitați sa intervina in satul Cerdac, orașul Slanic Moldova, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, care anunța faptul ca o persoana a fost surprinsa sub un mal intr-o cariera de piatra. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala…

- Salvatorii bacauani au intervenit in cursul serii trecute, 21 iulie a.c., in localitatea Targu Ocna, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, care anunța producerea unui incendiu de vegetație uscata. La fața locului, au intervenit de urgența cinci pompieri militari. La sosirea…

- In urma cu puțin timp, salvatorii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Caiuți, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, care anunța producerea unui incendiu de vegetație uscata. La sosirea forțelor de intervenție, ardeau plante furajere pe o suprafața de…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, salvatorii bacauani au fost solicitați sa intervina in zona canalului de fuga din satul Berești, comuna Sascut ( zona baraj). Printr-un apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, era anunțat faptul ca o mașina a cazut in apa. La fața locului s-a…

- Pompierii bacauani au fost solicitați in aceasta dimineața sa intervina pe strada Izvoare, in urma producerii unui accident rutier. Prin apelul primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența se anunța producerea unui accident rutier intre trei autoturisme. La fața locului, s-a deplasat de urgența…