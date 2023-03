Accident la Bârzava: două autoturisme au fost implicate Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 7, la Barzava. Conform primelor informații, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și doua persoane sunt incarcerate și sunt in stare grava. „Intervine Secția de Pompieri Barzava cu un echipaj descarcerare, un echipaj SMURD, un echipaj stingere și elicopterul SMURD”, […] The post Accident la Barzava: doua autoturisme au fost implicate first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident la Barzava: doua autoturisme au fost implicate appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

