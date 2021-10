Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Aiud: O șoferița a lovit un barbat, care traversa strada prin loc nepermis. In ce stare se afla acesta ACCIDENT rutier la Aiud: O șoferița a lovit un barbat, care traversa strada prin loc nepermis La data de 24 octombrie 2021, in jurul orei 19.40, pe strada Tudor Vladimirescu din…

- Accident la Sebeș: Pieton lovit de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar Un barbat din Sebeș a fost ranit intr-un accident rutier petrecut marți in municipiu. Pietonul incerca sa treaca strada, neregulamentar. Potrivit IPJ Alba, marți, 19 octombrie, in jurul orei 13.20, pe strada Dorin…

- ACCIDENT in Unirea. O șoferița a ajuns la spital dupa ce a lovit o alta mașina, pe o strada din localitate Un accident rutier a avut loc miercuri, pe o strada din localitatea Unirea. O șoferița de 35 de ani din Lunca Mureșului a ajuns la spital dupa ce a lovit cu mașina un alt autoturism. Potrivit IPJ…

- Un accident rutier s-a produs luni seara in jurul orei 18, pe strada Clujului din Gherla, aproape de intersecția cu strada Gelu. Un barbat de 70 de ani care se deplasa cu o bicicleta ar fi schimbat direcția de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 53 de …

- Un accident rutier s-a produs luni seara in jurul orei 18, pe strada Clujului din Gherla, aproape de Intersecția cu strada Gelu Un barbat de 70 de ani care se deplasa cu o bicicleta ar fi schimbat direcția de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 53 de …

- Un copil de 2 ani, lasat nesupravegheat pe o strada din Cricau, a fost lovit de o mașina. Minorul a fost transportat la spital Un minor de doar doi ani lasat nesupravegheat de catre cei care trebuiau sa aibe grija de el, a traversat strada principala din localitatea Cricau și a fost acroșat de un autoturism,…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Rușii Munți, in timp ce conducea un autoturism din direcția Toplița-Reghin, a lovit cu mașina un alt barbat care era cazut pe șosea. Apoi, pietonul a fost acroșat și de alta mașina condusa de un barbat, de 42 de ani, din județul Alba. In urma accidentului pietonul…

- Un accident rutier s-a produs sambata in localitatea Vinerea. Trei persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit pe strada Principala din localitate. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 august 2021, in jurul orei 19:20, pe strada Principala, din localitatea Vinerea, o femeie, de 34 de ani,…