Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație a avut loc vineri seara, in jurul orei 18:20, pe raza localitații Coplean, comuna Cașeiu. In urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Știre…

- UPDATE – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “Stimati conducatori auto, nu puneti in pericol vietile persoanelor care sunt in autoturismul pe care il conduceti! Azi noapte, la ora 23.45, politistii au fost sesizati ca pe D.J. 186 s-a produs un accident grav de circulatie. Un echipaj…

- Vineri, 18 octombrie, in jurul orei 00.20, intre localitatile Ieud si Sieu a avut loc un accident rutier. Conducatorul unui autoturism ar fi adormit la volan si a intrat intr-un pom. Au rezultat trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator, celelalte doua persoane fiind constiente. La fata…

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs joi dimineața, in jurul orei 05:10, pe DN1C, raza localitații Cațcau. Potrivit primelor informații, conducatoarea unei autoutilitare, o femeie in varsta de 54 de ani, in timp ce se deplasa pe DN1C, dinspre Dej inspre Baia Mare, ajunsa…