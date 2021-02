Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați, vineri, inainte de pranz, sa intervina la un accident rutier in orașul Sannicolau Mare. La fața locului s-au deplasat de urgența opt pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, ulterior fiind solicitat in sprijin…

- Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident petrecut, marți, in jurul orei 12.30, in satul Lupești din comuna Manastirea Cașin. In accident au fost implicate doua autoturisme iar unul s-a rasturnat in albia unui parau. Patru persoane au fost ranite, dar numai doua au ajuns la spital, transportate…

- La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Targu Neamț cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD-EPA și doua echipaje cu ambulanțe de la SAJ.Pompierii au descarcerat trei persoane ( conducatorul autoturismului și conducatorul…

- Pompierii millitari au intrat, in aceasta seara, in alerta dupa ce au fost anunțați de producerea unui accident feroviar in localitatea Dudeștii Noi. O mașina care circula pe DC 46 nu a oprit la trecerea cu calea ferata și a fost lovita de un automotor care circula pe ruta Sannicolau Mare – Timișoara.…

- Accident cu trei mașini implicate, joi dimineața, pe Calea Aradului din Timișoara. Potrivit IPJ Timiș, un barbat a condus un autoturism pe Calea Aradului dinspre Piața Consiliul Europei inspre strada Miresei, iar in apropiere de intersecția cu strada Mitropolit Doctor Vasile Lazarescu a intrat in coliziune…

- Un barbat din localitatea Coșbuc a ajuns marți la spital, dupa ce a ieșit cu autoturismul de pe șosea pe care il conducea și s-a rasturnat intr-un șanț. Accidentul s-a petrecut pe DN 17C, in localitatea Telciu. Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliție orașului Nasaud au fost solicitați…

- Cinci persoane au fost ranite și au fost transportate la spital in urma unui accident produs pe o șosea din județul Olt. Traficul prin zona se desfașoara cu greutate fiind dirijat de polițiști, anunța MEDIAFAX. Potrivit IPJ Olt, sambata, in jurul orei 13.00, la intersecția Variantei Ocolitoare…

- Doua persoane au ajuns la spital, iar atacatorul in arestul politiei. Un tanar de 27 de ani din Ticleni a lovit doua persoane intr-un local din oras, iar acum este acum cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire si ultraj contra bunelor...