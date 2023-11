Accident in Sibiu intre o autoutilitara si un autoturism. Intervine descarcerarea (FOTO) ISU Sibiu a intervenit de urgenta pe Calea Surii Mici la intersectia cu DN 7H strada Salzburg la un accident rutier intre o autoutilitara si un autoturism. La fata locului au fost mobilizate un echipaj SMURD cu medic, o autospeciala de descarcerare si o autospeciala de stingere. Un barbat a ramas incarcerat, avand nevoie de interventia echipajului de descarcerare. Barbatul in varsta de 48 de ani a fost extras din masina, constient. A primit ingrijiri medicale la fata locului avand o plaga la bra ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

