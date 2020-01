Stiri pe aceeasi tema

- "Am observat un fum alb care ieșea din Taal in timpul pregatirilor in jurul orei 14:00. Atunci am stiut ca ceva neobișnuit se intampla cu vulcanul" , a spus fotograful ceremoniei. Chino si Kat Vaflor au decis sa isi uneasca destinele la mai putin de 16 kilometri distanta de vulcanul activ.…

- Alerta in Filipine din cauza eruptiei vulcanului Taal, situat in apropiere de Manila. Un nor urias de cenusa s-a format deasupra craterului. Autoritatile locale au precizat ca aproximativ sase mii de oameni, printre care si cateva zeci de turisti, au fost evacuati.

- Compania Ukraine International Airlines (UIA), cea careia ii aparține avionul prabușit la Teheran, a publicat lista tuturor celor 167 de pasageri decedați in tragicul accident, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie. Printre aceștia sunt și peste 25 de copii, cel mai mic fiind din anul 2018.

- Calarasenii sarbatoresc Boboteaza luni, 6 ianuarie, pe malul Borcei. Autoritatile locale pregatesc mii de portii de fasole si vin fiert in zona foisorului din Parcul central pentru oamenii care vor participa la sarbatoare.

- O cladire rezidentiala cu sase etaje din orasul pakistanez Karachi s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a fost evacuata de urgenta, informeaza Adevarul.Autoritatile au luat masuri dupa ce au fost sesizate de locatari ca respectiva cladire are fisuri si ca s-a inclinat. Dupa evacuare, cladirea a fost…

- O persoana si-a pierdut viata in urma unui accident rutier, care a avut loc, miercuri, dupa pranz, intre localitatile timisene Remetea Mare si Bucovat, in care au fost implicate 10 persoane, dintre care patru copii, informeaza Agerpres. „In accident au fost implicate 10 persoane, dintre care patru copii.…

- Cel putin 17 persoane, intre care sapte copii, si-au pierdut viata intr-un accident in momentul in care autobuzul supraincarcat in care se aflau a plonjat intr-o rau in Nepal, au anuntat autoritatile, transmite duminica AFP, potrivit Agerpres. Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul…

- Autoritatile din Brasov au fost solicitate sa intervina, miercuri, la un hotel din Poiana Brasov unde 11 copii si 3 adulti au prezentat simptomele unei toxiinfectii alimentare. Doi adulti au refuzat transportul la spital, restul fiind dusi la unitati medicale.