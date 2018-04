Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat si alte opt sunt ranite, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe DN 6, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Bujoreni. A fost activat Planul Rosu de Interventie

- UPDATE ora 9.00: Se circula pe un singur sens, alternativ. Din primele cercetari, soerul autoutilitarei ar fi patruns pe contrasens. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe DN65 (E574) Pitesti – Slatina, in zona localitatii ...

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite, joi, in localitatea Bujoreni din Teleorman, dupa ce un TIR s-a ciocnit frontal cu un microbuz. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare, SMURD si ambulante.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe DN65 (E574) Pitesti – Slatina, in zona localitatii Optasi-Magura, din judetul Olt, la km 80, a avut loc o coliziune fontala intre un tir si o autoutilitara. Soferul ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN65 E574 Pitesti ndash; Slatina, in zona localitatii Optasi Magura din judetul Olt , la km 80, a avut loc o coliziune fontala intre un tir si o autoutilitara.Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe…

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Traficul rutier in zona localitatii Sendreni este complet blocat.

- Un accident cumplit a avut loc la Hunedoara. O tanara de 25 de ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, a intrat pe contrasens si a lovit violent o alta masina in care se afla o femeie de 32 de ani. In urma impactului, soferita care circula regulamentar a decedat pe loc. Carambol din…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…