Accident in municipiul Constanta. Sunt implicate doua autoturisme. Doua victime Un accident rutier a fost anuntat, in jurul orelor 02.00 la Dispeceratul ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a explicat ca este vorba despre un eveniment rutier la intersectia strazilor IL Caragiale cu strada Corbului din municipiul Constanta. In urma accidentului in care au fost implicate doua autoturisme doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

