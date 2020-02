Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in lanț, azi dupa-amiaza, in Calea Șagului din Timișoara. Patru autoturisme au fost avariate, iar trei persoane au ajuns la spital, cu rani. Incidentul a avut loc in jurul orei 15.30, in Calea Șagului. Patru autoturisme, in care se aflau șapte persoane, au fost avariate. Trei dintre…

- Pe imagini se vede momentul in care un tir iese cu viteza dintr-o curba și din cauza vitezei și a carosabilului umed derapeaza. Șoferul autotrenului incearca sa redreseze mastodontul, dar nu reușește intrand in coliziune cu un autoturism. In urma impactului trei persoane au fost ranite, una dintre acestea…

- UPDATE, ora 13:44 – Un grav accident rutier s-a produs in apropiere de Albita, la aproximativ un kilometru de limita cu județul Iași. La intervenție participa o autospeciala pentru descarcerare, trei ambulanțe tip B2 (EPA), o ambulanța tip C1 (TIM) și o autospeciala transport persoane și victime multiple…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care una a ramas incarcerata, in urma unui accident produs joi dupa-amiaza in localitatea Valea Calugareasca din județul Prahova, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Prahova, in accidentul produs in comuna Valea Calugareasca au fost implicate trei mașini in care…

- Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc nu departe de Timișoara. La Sanandrei, din pricina unui șofer ce nu a acordat prioritate, doi barbați au fost raniți. Accidentul s-a petrecut la intersecția dintre strada Primaverii și DJ692. Un barbat de 40 de ani nu a acordat…

- Accident rutier grav pe „drumul morții” din Banat. Circulația este inchisa in urma unui incident in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, in apropierea localitații Slatina-Timiș din Caraș-Severin. Circulația este inchisa pe DN6, in Slatina Timiș. Trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- In urma cu aproximativ o ora s-a produs un accident grav de circulație pe raza localitații Cornești, comuna Mihai Viteazu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…