Accident în lanț, în Turcia. 11 oameni au murit și peste 50, răniți 11 persoane au fost ucise și peste 50 au fost ranite intr-un accident rutier produs, joi, in nord-vestul Turciei. Potrivit presei locale, accidentul s-a produs pe autostrada Marmara Nord, din provincia Sakarya, la 150 km distanța de Istanbul. Cauza accidentului nu a fost inca stabilita, insa conform presei din Turcia in zona era ceața in momentul producerii accidentului. „In accident au murit 11 persoane și 59 au fost ranite, dintre care 8 grav. Raniții au fost transportați la spitale cu 30 de ambulanțe. Se face tot ce este necesar pentru ca raniții, al caror tratament continua, sa-și recapete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

