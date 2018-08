Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care un baiat de 14 ani, au fost ranite grav dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, sambata seara, intre Tandarei si Platonesti, in judetul Ialomita.

- Un utilaj CFR a deraiat intre statiile CFR Titu si Boteni, judetul Dambovita, doua persoane fiind ranite. Una dintre victime se afla in stare grava si va fi preluata de un elicopter SMURD.

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs in localitatea mureșeana Gornești, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod. La fața locului se deplaseaza și un elicopter SMURD, circulația fiind blocata. Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a ieșit…

- Trei persoane au fost ranite, un tanar in varsta de 17 ani fiind in coma, in urma unui accident rutier produs, joi, in apropiere de stațiunea Costinești, in care au fost implicate o autoutilitara și un autoturism cu volan pe dreapta. Un elicopter SMURD a sosit de urgența la fața locului, de unde l-au…

- Un adolescent baut și fara permis a provocat un accident grav in Craiova, in noaptea de luni spre marți. O tanara de 18 ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa ce s-au rasturnat cu mașina condusa de baiatul de 16 ani. Deși nu are permis de conducere, un adolescent s-a urcat baut la…

- Potrivit ISU Caras-Severin, un autoturism a plonjat in paraul Sodol, intervenind un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita.In urma accidentului, cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite.Trei persoane ranite au fost scoase din masina de catre participantii…