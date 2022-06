ACCIDENT în Dobric. Un tânăr a rămas ÎNCARCERAT – FOTO Un accident de circulație, soldat cu o victima, a avut loc azi-dimineața pe raza localitații Dobric. Din primele informații, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un capat de pod. La fața locului s-au deplasat pompierii bistrițeni, echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Beclean, precum și polițiștii. ”Victima – un barbat de 25 de ani – a fost gasita incarcerata, iar echipajul de descarcerare a extras-o in condiții de siguranța pentru a fi predata echipajului de prim ajutor SMURD. Victima a fost conștienta pe toata durata intervenției, prezenta… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

