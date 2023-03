Accident în Cluj. O mașină a lovit un microbuz. Doi copii, de 3 și 5 ani, au ajuns la spital O femeie, un tanar de 20 de ani si doi copii de 3 si 5 ani au ajuns la spital, dupa ce un autoturism a izbit in plin un microbuz. Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul 21 Decembrie. In accident au fost implicate un autoturism si un microbuz. Din fericire, nu au existat persoane incarcerate”, a transmis ISU Cluj. Sursa citata a precizat ca o femeie de aproximativ 30 de ani va fi transportata la spital, alaturi de doi minori de aproximativ 3 si 5 ani. ”Acestia au fost preluati de ambulanta SAJ. In schimb, echipajul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

