O autospeciala de pompieri a fost distrusa in urma unui accident rutier produs noaptea trecuta, pe Podul Baneasa din București. In urma impactului, patru militari au fost raniți. Conform oamenilor legii, polițiștii au stabilit ca șoferul mașinii Inspectoratului pentru Situații de Urgența circula cu viteza prea mare, in condițiile in care ploua și asfaltul era ud. El a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu autospeciala in parapetele de pe marginea drumului, potrivit Digi24. Mai mult. Șoferul autospecialei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul aratand ca acesta s-a urcat baut la…