- UPDATE – Circulația rutiera a fost reluata total pe DN 2, in localitatea Boureni, județul Iași, unde s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un camion și o autoutilitara. Victima a fost transportata la spital, cu elicopterul SMURD sosit la fața locului. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Un șofer de TIR a murit carbonizat, vineri, in județul Hunedoara, dupa ce s-a rasturnat pe șosea și TIR-ul a luat foc. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 66 Petroșani-Hațeg, la ieșire din localitatea Ohaba de sub Piatra, județul Hunedoara, un…

- Un șofer de TIR a murit, vineri, in județul Hunedoara, dupa ce s-a rasturnat pe șosea și TIR-ul a luat foc. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 66 Petroșani – Hațeg, la ieșire din localitatea Ohaba de sub Piatra, județul Hunedoara, un TIR a parasit șoseaua…

- Pe sensul de intrare in Capitala al DN4, in apropierea localitații Popești-Leordeni, județul Ilfov, valorile de trafic sunt ridicate. Un microbuz de transport persoane a luat foc. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții…

- Sunt restricții de trafic pe autostrada A1 București – Pitești, in zona localitații Uliești, județul Dambovița, din cauza unui incendiu de vegetație. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 București - Pitești, la kilometrul 60, in zona…

- Accidentul s-a produis pe DN 79A. , in judetul Arad.Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca traficul este intrerupt pe DN 79A Arad – Varfurile, in zona localitatii Gurahont, judetul Arad, din cauza unui accident.„In urma coliziunii dintre doua autoturisme, o persoana a decedat, iar alte…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, produs pe DN 1 Brașov – Sibiu, intre localitațile Perșani și Vladeni, județul Brașov. Impactul s-a soldat cu șase persoane ranite, informeaza Mediafax. Circulația…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe DN 73, la intrarea in municipiul Brașov dinspre Cristian, județul Brașov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune,…