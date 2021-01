Stiri pe aceeasi tema

- Ceața, carosabilul umed, neatenția in trafic, toate au contribuit la producerea unui accident in lanț pe Calea Turzii in aceasta dimineața. 7 mașini au fost implicate iar circulația a ramas blocata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Trafic blocat la ieșire din Buzau spre Braila, pe DN2B, accident rutier, din primele date coliziune intre camion de mare tonaj și autoturism. Se pare ca doua persoane sunt incarcerate.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. UPDATE „Din primele cercetari la fața locului, a reieșit ca in timp ce conducea…

- Polițiștii rutieri intervin la un accident sesizat prin apel 112, pe DN 2 E 85 – in localitatea Golești. Din primele date, un autoturism care circula pe direcția Bacau catre Buzau a intrat in coliziune cu alte 3 auto. Traficul este ingreunat pe ambele sensuri. Polițiștii acționeaza la fața locului,…

- Trafic blocat pe DN1BE577, in afara localitații Sahateni, din cauza unui accident rutier. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Prahova catre Buzau, un șofer de 34 de ani din Mizil a intrat in coliziune cu autoturismul care circula din sens opus și la volanul…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT Buzau, au efectuat 11 percheziții domiciliare, in județele Buzau, Vrancea, Ilfov, precum și in municipiul București, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. Acțiunea a vizat persoane,…

- Trafic blocat pe DN1B, in zona Popasului Merei, in urma unui accident rutier. Din primele date reiese ca ar fi 3 autovehicule implicate și mai multe victime. Revenim cu detalii. Imagine arhiva! Articolul Accident grav la Merei. Mai multe mașini implicate, victime multiple apare prima data in Opinia…

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident petrecut la Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Nu au fost persoane pentru care sa fie nevoie de ingrijiri medicale la spital, in urma evenimentului rutier. Accidentul s-a produs in jurul orei 12.30, in dreptul intersecției cu strada Gheorghe Doja.…