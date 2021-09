Accident grav pe DN Satu Mare – Oradea. S-a activat Planul rosu (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN 19, intre localitațile Valea lui Mihai și Curtuișeni, din județul Bihor. UPDATE: In accident au fost implicate 23 de persoane dintre care 12 victime in curs de evaluare (conștiente). Din primele informații, un autobuz s-ar fi rasturnat.…

- Autoritatile din Teleorman au activat miercuri seara Planul rosu de interventie, dupa ce un autoturism a acrosat doua caruțe. Din primele informatii, accidentul s-a soldat cu cel puțin opt victime, dintre care doua au murit. Traficul in zona este blocat. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs,…