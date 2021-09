Accident grav pe A4. Un TIR a căzut în gol de la 30 de metri Un grav accident a avut loc in județul Constanța, la ieșirea de pe A4. Un TIR incarcat cu cereale a trecut peste balustrada și a cazut in gol de la aproximativ 30 de metri. Impactul a fost atat de violent, incat TIR-ul a fost distrus aproape in totalitate. Șoferul a ramas incarcerat in cabina și a fost nevoie de o echipa de descarcerare. Barbatul nu a mai putut fi salvat. Echipajul de descarcerare al ISU Dobrogea ajuns la fața locului a scos victima dintre resturile cabinei autotrenului. Cadrele medicale SMURD prezente la fața locului au incercat resuscitarea șoferului in varsta de 23 de ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

