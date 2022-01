Stiri pe aceeasi tema

- O mașina oprita pe banda de urgența a autostrazii A1, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, a fost izbita de un TIR. Trei persoane au fost ranite, una fiind preluata de elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, la limita județelor Arad cu Timiș. „In dupa-amiaza zilei de duminica,…

- O mașina oprita pe autostrada A1, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, a fost izbita de un TIR. Trei persoane au fost ranite, una fiind preluata de elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs pe autostrada A1, duminica dupa-amiaza, la limita județelor Arad cu Timiș. O mașina oprita pe banda de urgența,…

- O mașina oprita pe autostrada A1, a fost izbita de un TIR. Șoferul mașinii a oprit pentru ca unuia din pasageri i s-a facut rau. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. In aceste momente se circula pe banda a doua a autostrazii. Una din victime a fost preluata de elicopterul SMURD. Accidentul…

- FOTO ACCIDENT la Alba Iulia: Trei persoane ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat in urma impactului cu un alt autoturism Un accident rutier a avut loc marți, 28 decembrie, in jurul orei 14.00, pe strada Fantanele din Alba Iulia. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat in urma impactului dintre…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc miercuri, 22 decembrie, pe DJ201, in localitatea Barcanesti, Ialomita. Din cauza traumatismelor grave suferite, una dintre victime a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata la un spital din Capitala.

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica dimineata pe DN 14, la iesirea din localitatea Brateiu, judetul Sibiu, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe partea carosabila si a lovit un cap de pod. Echipajul SAJ, sosit la fata locului, a acordat asistenta medicala…

- Polițiștii lugojeni au fost sesizați sa intervina astazi la un accident de circulație petrecut pe DN 6, intre localitațile Lugoj și Lugojel din județul Timiș, eveniment rutier in care au fost implicate patru autotrenuri și un autoturism. „In urma impactului a rezultat ranirea a patru persoane, respectiv…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara in Timiș. Un șofer se pare a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei, lovind din plin mai multe persoane care se aflau pe marginea drumului. Doua persoane au murit, iar alte opt sunt ranite.