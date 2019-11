Accident grav. Mașină înfiptă în copac. Un om a murit In mașina erau doi barbați care se indreptau catre locul de munca. Pentru pasagerul din dreapta, un barbat de 55 de ani, medicii de pe ambulanța n-au mai putut face nimic, declarandu-i decesul, anunța Antena 3. Șoferul, un barbat de 53 de ani, a fost scos cu traumatism la picioare și la maini și a fost transportat de urgența la spital. Accidentul s-a produs intre Ciorani și Albești-Paleologu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

