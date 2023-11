Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 73 intre localitatile Rasnov si Tohanu Nou, judetul Brasov, circulatia fiind oprita in ambele sensuri, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. In urma impactului, trei persoane necesita ingrijiri medicale.Potrivit sursei citate, traficul…

- Doua autoturisme au fost implicate, sambata seara, intr-un accident rutier pe DN 73, intre localitațile Rașnov și Tohanu Nou, județul Brașov. Trei persoane au fost ranite. Circulația este oprita in ambele sensuri.

- In aceasta dimineața, 8 noiembrie, in jurul orei 04:54, polițiștii din Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Racovița. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, la intersecția DJ 711B cu DJ 711, s-ar fi produs o coliziune…

- Trei persoane, intre care un minor in varsta de 6 ani, au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in localitatea Poiana, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a…

- Polițiștii vranceni au intervenit astazi la un accident rutier produs la ieșire din Cotești spre Poiana Cristei, in urma unui apel la 112 care a fost inițiat in jurul orei 11:35. Din primele informații se pare ca au rezultat ,,doua persoane ranite ușor”, in coliziune fiind implicate doua autoturisme.…

- Pompierii militari prahoveni intervin pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor ca urmare a producerii unui accident rutier, in com. Maneciu, sat Cheia, DN 1A.In eveniment au fost implicate doua autoturisme și un autotren in care…

