- Accident in lanț, in aceasta dupa-amiaza, in apropiere de satul Sturzovca, Glodeni. Trei mașini s-au tamponat violent pe șosea. Din imagini se vede ca mașinile au fost grav avariate.La fața locului a intervenit un echipaj de poliție și o ambulanța.

- PDATE: In urma unui accident rutier in zona Bucium, un autoturism a acroșat un contor de gaz. La fața locului s-a deplasat un echipaj al pompierilor pentru a asigura zona sa nu se produca o explozie. In urma impactului s-a inregistrat o victima care primește in aceste momente ingrijiri la fața locului…

- Un accident grav s-a produs la intersectia strazilor Mihai Viteazul si Stefan cel Mare din Capitala. O masina de taxi s-a ciocnit cu un troleibuz. O ambulanta a ajuns la fata locului.Imaginile au fost publicate de catre martori oculari pe Facebook.

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 17:30, la intrare in Gherla. Din primele informații, doua autoturisme sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj de prim-ajutor,…

- Trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada Transilvania, la intrarea in Turda. In accident au fost implicate patru autoturisme, care s-au ciocnit din cauza cetii. Reprezentantii ISU Cluj au declarat ca la fata locului au intervenit mai…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs sambata seara, in jurul orei 20:40, pe strada Șomcutului din Dej. Potrivit primelor informații, conducatoarea unui autoturism, in timp ce se deplasa dinspre Dej inspre Bobalna, in momentul in care a efectuat o manevra de mers inapoi, dirijata de catre…

- Doua mașini au fost implicate astazi in municipiul Suceava intr-un accident rutier in sensul giratoriu de lulius Mall, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a subliniat ca o persoana necesita ingrijiri medicale.