Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in județul Constanța! Un motociclist in varsta de 28 de ani a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un sofer care bause alcool, in Valu lui Traian. Potrivit IPJ Constanta, un barbat de 28 de ani, cu o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur […] The…

- Un accident foarte grav s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Un motociclist s-a ales cu rani extrem de grave, dupa e s-a izbit puternic de masina unui sofer neatent.

- Șapte persoane au fost ranite, intre care patru copii, intr-un accident rutier produs, duminica seara, in orașul Ovidiu din județul Constanța, de un șofer care a urcat la volan in stare de ebrietate.

- Barbatul in varsta de 30 de ani a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Șoferul mașinii nu l-a observat la timp și nu a putut evita tragedia. In urma impactului, conducatorul autoturismului a pierdut controlul direcției de deplasare și a patruns pe contrasens, acolo unde a lovit o alta…

- Un autoturism condus de un șofer de 19 ani, din Alba, a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer de 61 de ani, din Mediaș, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe…

- Un motociclist a fost ranit miercuri seara in urma unui accident produs in Nicolina, in zona Belvedere. Tanarul a fost transportat la spital. Cauza producerii coliziunii: neacordare de prioritate. Motociclistul a fost lovit de un autoturism condus de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Un grav accident in urma caruia un motociclist a decedat a avut loc pe Splaiul Independentei, pe sensul de mers dinspre Soseaua Virtutii catre Soseaua Grozavesti, in dreptul statiei de metrou Petrache Poenaru. .

- Astazi, in jurul orei 11.10, un barbat, de 41 de ani, a condus o autoutilitara pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian.Aflat pe prima banda, cu directia catre Constanta, la iesirea din localitate a efectuat viraj la stanga cu intentia de a intoarce peste marcajul longitudinal dublu continuu, moment…