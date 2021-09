Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 30 de pasageri si un autoturism in care erau doua persoane au fost implicate intr-un accident rutier, miercuri dupa-amiaza, pe autostrada A 1, in judetul Giurgiu. In urma impactului, autoturismul a luat foc. O persoana aflata in acesta a fost ranita. Accidentul…

- Un accident grav, in urma caruia un tramvai a deraiat și doua femei din mașina pe care a lovit-o au fost ranite, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in București. Evenimentul s-a petrecut la intersecția Bd. Timisoara cu str. Romancierilor. In urma impactului cu autoturismul, tramvaiul a deraiat.…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, pe DN2 E85, la ieșire din municipiul Ramnicu Sarat. Trei camioane și un autoturism au fost implicate in coliziunea in urma careia o persoana a fost ranita. Mașina in care aceasta se afla a fost strivita intre doua TIR-uri. Traficul a fost restricționat…

- În urma impactului cu mașina, șoferul motocicletei a fost ranit. Niciunul dintre cei doi șoferi nu au consumat bauturi alcoolice înainte de accident: „Accident rutier produs în jurul orei 13.00, între un autoturism…

- Aceeași mașina care a forțat barierele de la trecerea de cale ferata in localitatea ilfoveana Branești, marți seara, s-a rasturnat doua ore mai tarziu pe DN3, in apropiere de București, dupa ce a intrat intr-un parapet, potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov. Polițiștii care au intervenit la…

- Doi oameni au murit și alți 4 au fost raniți, unul grav, intr-un accident de circulație care a avut loc marți de dimineața pe A1, la km 26, in sensul spre București, informeaza ISU Giurgiu. Accidentul a avut loc puțin inainte de ora 9, cand o autoutilitara a lovit un autoturism staționat pe banda de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este intrerupta la kilometrul 26 al Autostrazii A1 pe sensul dinspre Pitești catre București, in zona localitații Poenari, județul Giurgiu, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și o…

- Joi dupa-amiaza, pe DN5, in zona localitații Calugareni, a fost inregistrat un accident rutier mai deosebit. Un șofer care trecea prin zona a observat trupul unui barbat pe carosabil și a anunțat la 112. Potrivit reprezentanților IPJ Giurgiu, echipajele de politie ajunse la fata locului au constatat…