Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei locale 23:00 (21:00 GMT), autobuzul care transporta turisti ucraineni de la Lvov spre Viena a ratat un viraj, dupa care a rupt bariera de securitate si a cazut de la o inaltime mare intr-o rapa, rostogolindu-se de mai multe ori. „Trei persoane si-au pierdut viata in accident”,…

- O persoana a murit iar alte doua au fost ranite, in urma unui accident auto produs sambata pe DN 10 Buzau – Brasov, in zona restaurantului 2D din apropierea comunei Cislau. Trei autoturisme au fost implicate, evenimentul rutier producandu-se pe fondul unei depasiri.

- Cinci persoane au fost ranite grav, miercuri, in urma impactului dintre doua mașini, in localitatea Romanesti, judetul Suceava, la fata locului intervenind mai multe echipaje de salvare. (Promotiile zilei la monitoare) Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Grav accident rutier in aceasta dimineața in județul Covasna. Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite intr-un accident produs pe DN 11 Brasov-Targu Secuiesc, in zona localitatii Moacsa.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Alexandra Petrovici, a declarat ca un grav accident rutier a avut loc miercuri seara in localitatea Becicherecu Mic, in apropiere de Timisoara. "Un barbat de 21 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Timisoara…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe un fir, duminica, pe DN 17, in judetul Suceava, dupa ce un microbuz s a rasturnat pe raza comunei Poiana Stampei, transmite Agerpres.ro Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, trei dintre cele zece persoane aflate in microbuz au fost transportate…

- Un accident foarte grav s-a petrecut in urmE cu putin timp in localitatea BEdeuti din Suceava. O persoanE a murit, iar alte trei sunt grav rEnite, dupE ce un tir xi o camionetE s-au ciocnit violent.

- Un grav accident de mașina a curmat viața unui roman și a dus la ranirea grava a altor trei, dupa ce șoferul autoturismului in care se aflau a ieșit de pe carosabil și a izbit violent mai mulți copaci.