- Un accident a avut loc, sambata dupa-amiaza, la Raliul Clujului, unde una dintre masinile participante la concurs a cazut aproximativ cinci metri intr-o rapa. Pilotul si copilotul au iesit singuri din autovehicul si sunt constienti si cooperanti, fiind transportati la spital, informeaza ISU Cluj. Accidentul…

- O femeie a fost ranita, luni, dupa ce autoturismul in care se afla a cazut intr-o rapa adanca de 20 de metri pe DN 1, in zona localitatii Comarnic. „Un barbat de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare.…