- Opt persoane, printre care un copil de 10 ani si patru adolescenti cu varstele intre 16 si 17 ani, au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc sambata dupa-amiaza pe DJ 685, intre localitatile Carnesti si Ostrov, in apropiere de Hateg, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie.

- Doi minori și un adult au fost raniți sambata in urma unui accident care a avut loc la ieșirea din Mariței spre Calinești. Un autovehicul marca VW Polo s-a ciocnit cu un alt autoturism marca VW intr-o zona unde circulația rutiera este redusa. Polițiștii urmeaza sa stabileasca in ce condiții s-a ...

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in localitatea Sinesti, sat Urzica, in urma producerii unui accident rutier pe DJ 605A. Din primele verificari efectuate, a rezultat ca un barbat, in varsta de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Sinești, a intrat in coliziune cu un alt…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua microbuze si un autoturism a avut loc, vineri, pe DN6, in zona localitatii Teregova din judetul Caras-Severin. Potrivit primelor informatii, doua persoane sunt incarcerate. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, potrivit news.ro.…

- UPDATE : 10 persoane, care au suferit leziuni, primesc ingrijiri medicale din partea echipajelor de prim ajutor. Printre acestea se afla un minor, in stop cardio-respirator, caruia i se aplica manevrele de resuscitare. Știre inițiala Un accident grav a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN6, in județul…

- Șase persoane, intre care patru copii, au fost gasite moarte, duminica dimineața, intr-o casa din Turda cuprinsa de un incendiu. Autoritațile au declanșat Planul roșui de intervenție. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Turda și 2 Cluj-Napoca au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale, o autoutilitara…

