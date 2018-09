Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 45 de persoane au murit marti dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie intr-o regiune muntoasa din sudul Indiei, potrivit unor oficiali, relateaza dpa. Accidentul s-a produs in statul...

- Cel puțin șase persoane au murit in Sudanul de Sud duminica, cand un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul Internațional Juba in orașul Yirol s-a prabușit, a declarat un martor ocular, relateaza Reuters."Inca mai scoatem cadavrele din apa, deoarece aeronava a cazut intr-un rau.…

- Accident grav in New Mexico, unde cel puțin șapte persoane au murit și alte cateva zeci au fost grav ranite. Au fost implicate un autocar și un camion cu semiremorca ce a avut loc de-a lungul autostrazii 40, in apropierea frontierei cu Arizona, informeaza AP. Informațiile preliminare au aratat ca un…

- Pe langa cele opt persoane decedate, inca doi oameni au fost internati in spital si se afla in stare grava, a informat purtatorul de cuvant al Departamentul de Pompieri din Chicago, Larry Merrit. TRAGEDIE URIASA! Accident rutier soldat cu 15 MORTI. Guvernul a decretat o zi de DOLIU NATIONAL…

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte cateva sute sunt disparute, in urma prabusirii barajului hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy, aflat in sud-estul statului Laos, a anuntat presa locala miercuri, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Accident cumplit in urma cu puțin timp, la Iași. Potrivit Observator, implicați au fost un microbuz care transporta 15 persoane și un autoturism. Momentan, se vorbește despre cel puțin un mort, șoferul mașinii, care a decedat pe loc.

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceastE dimineatE pe DN76, la iexirea din Municipiul Beiux, in Bihor, unde o maxinE s-a rEsturnat pe marginea drumului, intr-un xant, iar toti pasagerii au murit.