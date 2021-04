Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a DECEDAT iar doua au fost ranite grav, in aceasta dupa amiaza, in urma coliziunii dintre doua autoturisme petrecuta pe DN 1, la iesirea din Sacel spre Cristian. ISU Sibiu a intervenit de urgența cu 2 autospeciale SMURD cu medic, dintre care una cu medic, 1 autospeciala de transport victime…

- ISU Timiș – ora 13:47. Echipele de intervenție au fost solicitate sa intervina la un accident rutier – un autoturism intrat intr-o casa in localitatea Carani. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un container multirisc,…

- Cu puțin timp in urma in localitatea Olanești din raionul Ștefan Voda a avut loc un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat și alta a fost transportata la spital in stare grava.

- O persoana a decedat si doua au fost ranite in urma unui accident care a avut loc miercuri la iesirea din municipiul Adjud catre Bacau, in care au fost implicate cinci autoturisme, informeaza Agerpres.

- O persoana a murit iar alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN2 E85, la iesirea din Ramnicu Sarat catre Focsani, informeaza News.ro. Evenimentul rutier s-a petrecut dupa ce un barbat de 33 de ani din Vrancea aflat la volanul unui microbuz a intrat…

