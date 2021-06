Accident grav – autospecială a Jandarmeriei aruncată pe câmp – un om mort și mai mulți răniți Un accident mortal s-a petrecut, luni, cand o autospeciala a Jandarmeriei a fost aruncata cațiva metri pe camp, dupa impactul frontal cu un autoturism condus de un barbat de 66 de ani. Din nefericire, accidentul s-a soldat cu decesul șoferului de 66 de ani. Potrivit IPJ Dolj, politistii rutieri din cadrul din Poliției Orasului Filiași au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 6, pe raza localitatii Filiași, a avut loc un accident rutier. Autospeciala de Jandarmerie s-a rasturnat pe camp La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca un autoturism condus pe DN 6, din direcția… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

