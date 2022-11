Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de poliție și un alt autovehicul au fost implicate, marți dimineața, intr-un accident rutier ce a avut loc in București, pe strada Barbu Vacarescu, din sectorul 2. Potrivit datelor furnizate de Brigada Rutiera, atat șoferul, cat și pasagerul din autospeciala de poliție au fost duși la…

- „In jurul orei 11.16, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la un accident de circulație produs pe o strada din sectorul 4. Conducatorul unui autovehicul care circula pe Splaiul Unirii dinspre bd. Șincai catre sos.Mihai Bravu a suprins și accidentat doi pietoni. In urma accidentului…

- In aceasta seara a avut loc un protest spontan in București, dupa ce un tanar a murit in urma unui accident de mașina. Locuitorii din zona, revoltați, au ieșit in strada, chiar pe trecerea de pietoni unde a fost lovit baiatul. Circulația a fost blocata, iar șoferii sunt nevoiți sa gaseasca alte variante.…

- Un elev de liceu a fost lovit in plin de o mașina marti seara, in drum spre casa, in timp ce traversa strada intr-un cartier din București. Nenorocirea s-a intamplat in jurul orei 19:20, pe soseaua Antiaeriana. Soferul circula dinspre Rond Alexandria catre Calea 13 Septembrie, iar in intersectia cu…

- Un sofer baut provocat ieri noapte un accident in zona Copou. El s-a izbit cu masina de un copac de pe marginea drumului. Soferul si un pasager au fost transportati la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Conducatorul auto avea o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat. Incidentul…

- Un accident rutier soldat cu trei persoane ranite, intre care doi copii, a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 1A - Centura de Est a Ploiestiului, la km 82, in afara localitatii Moara Noua.Conform Politiei Prahova, soferul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea…