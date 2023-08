Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 22 de oameni au fost murit si peste 50 au fost raniti duminica, dupa ce un tren de pasageri a deraiat in districtul Sanghar din provincia Sindh, in Pakistan, a anuntat politia locala, transmite Xinhua.

- Un grav accident s-a soldat cu pierderi de vieți, dar și cu zeci de raniți. Peste 20 de oameni au ajuns in grija medicilor, la spital, dupa ce autobuzul in care se aflau a ajuns intr-o rapa. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 22 au fost ranite joi cand un autobuz care […] The post Accident…

- Joi, 29 iunie, Poliția Municipiului Dragașani a fost sesizata prin apel 112, cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment feroviar soldat cu victime. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca ar fi avut loc o coliziune intre un tren și un autoturism in localitatea Orlești, la trecerea…

- Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orasului ucrainean Odesa, in noaptea de narti spre miercuri. Bilantul preliminar indica trei morti si 13 raniti. Comandamentul Operational „Sud” din Ucraina a raportat ca rusii au tras patru rachete Kalibr de pe o nava din Marea Neagra. In urma unei lupte…

- Un bloc de locuințe din orașul Krivoi Rog a fost lovit de o racheta ruseasca lansata in noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei, atacul soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, iar autoritațile cauta in continuare oameni sub daramaturi. Analiștii militari considera ca contraofensiva declanșata de…

- 3 oameni au murit, iar alte 2 au ajuns in stare grava la spital, dupa un accident petrecut intre doua mașini, sambata, in județul Sibiu, pe drumul spre Paltiniș. Cei trei barbați care și-au pierdut viața aveau varste cuprinse intre 24 și 63 de ani. La fața locului a fost resuscitat cu succes un adolescent…

- Astazi se implinesc 19 ani de la explozia de la Mihailești, cea mai mare tragedie produsa vreodata pe șoselele de la noi. Un camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu a explodat, numarul victimelor ajungand la 31: 18 morți și 13 raniți grav. Era dimineața zilei de luni, 24 mai 2004, cand…

- Trei persoane au murit, dupa ce doua automobile s-au izbit violent pe traseul M3, direcția Chișinau-Cimișlia, intre localitațile Bacioi și Razeni. Potrivit poliției, alte trei persoane au fost ranite.