- Un accident feroviar a avut loc, miercuri, la o trecere la nivel cu calea ferata, in Timis. Un tren a lovit o masina in localitatea Peciu Nou, iar ca urmare a impactului, soferul a decedat. Potrivit autoritatilor din judetul Timis, soferul unui autoturism a intrat, miercuri, pe linia de cale ferata…

- Un șofer a fugit de la locul accidentului dupa ce a lovit o fetița de 11 ani aflata pe trotineta, care traversa neregulamentar. Conducatorul auto a fost prins cateva ore mai tarziu. Accidentul s-a petrecut pe raza Gioseni, din județul Bacau. Șoferul circula regulamentar cand fetița a traversat pe trotineta…

- Accidentele din judetul Dolj au fost in crestere in acest an, fata de anul 2020. Viteza, neatentia, alcoolul sunt principalele motive pentru care multi oameni isi pierd viata, iar in urma raman regerete, lacrimi si familii indurerate. Pe drumurile din intreg judetul Dolj au avut loc, pe parcursul anului…

- Autoturismul inmatriculat in judetul Vaslui, condus de un tanar de 23 de ani, a intrat in coliziune cu un cap tractor inmatriculat in judetul Galati, condus de un barbat in varsta de 56 de ani, care era tractat de un ansamblu de vehicule.„In urma impactului, a rezultat ranirea conducatorului autoturismului,…

- Polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați marți seara, in jurul orei 20.30, pentru a interveni la un accident rutier produs in municipiu, la intersecția strazilor Simion Balint și Piața Garii, impactul fiind sesizat intre un autovehicul și un pieton. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au…

- Un copil de opt ani a fost accidentat de un autoturism pe trecerea de pietoni, in timp ce semaforul era pe culoarea rosie, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subcomisarul Ramona Ciofu, citat de Agerpres . Accidentul rutier s-a produs duminica seara, pe o strada din municipiul Roman, iar la…

- Doi oameni au decedat și un copil a fost ranit dupa ce mașina in care se aflau a lovit o autoutilitara, la intrare in localitatea Mirșid din județul Salaj. In autoturismul care a lovit autoutilitara se aflau patru persoane. Doi pasageri au fost gasiți morți, in mașina, de primele echipaje ajunse la…