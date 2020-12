Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei ambulante SAJ la o trecere la nivel cu calea ferata, de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, unde un tren...

- Doua persoane au murit și alte doua au fost grav ranite in urma unui accident deosebit de grav in care a fost implicat și un autobuz, petrecut vineri dimineața, la ieșirea din localitatea Oprisenesti, județul Braila. “In accident au fost implicate autovehicule, un autoturism, un autobuz si un camion.…

- O mașina a intrat intr-un podeț, pe un drum național din județul Neamț. Trei persoane au ramas incarcerate, informeaza Mediafax. Pompierii din Neamț intervin la un accident rutier produs in comuna Cracaoani, pe DN 15C. Un autoturism a intrat intr-un podeț, iar trei persoane au ramas…

- Doua persoane au decedat si 10 sunt ranite dupa ce o mașina a intrat in multime in Trier, un oras din vestul Germaniei. "Soferul a fost retinut", a declarat primarul oraselului Trier, Wolfram...

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, un adult si un copil au fost transportati la spital, constienti si cooperanti, iar trei persoane au refuzat transportul la spital, dupa ce au fost asistate medical la fata locului, scrie agerpres.ro. O persoane a fost gasita in…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in dimineata zilei de marti, 6 octombrie, pe DN17, judetul Suceava. Un autoturism a intrat in coliziune cu un autotren. In urma impactului, o persoana a murit si alte trei sunt ranite.

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineața, in Pasul Tihuța, pe raza comunei sucevene Poiana Stampei, aflate la granița cu Bistrița-Nasaud. Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa ce au intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe DN17, in Pasul Tihuța, la granița…

- Un barbat de 68 de ani a murit și patru persoane au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 2H, in zona localitații Milișauți din județul Suceava. ISU Suceava...