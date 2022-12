Accident feroviar grav în Spania. Sunt peste 150 de răniți Un accident feroviar grav s-a produs, miercuri, pe caile ferate din Spania, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit. Peste 150 de oameni au fost raniți in urma impactului. Accidentul a avut loc in gara din localitatea spaniola Montcada i Reixac, din provincia Barcelona. Trenurile erau, cand s-au lovit unui de celalalt. Unul dintre trenuri, care circula catre orasul Barcelona a lovit din spate un altul care se indrepta catre aceeasi destinatie si care in momentul impactului era stationat in gara Montcada, a informat compania de stat de cai ferate Renfe. 155 ferits, la majoria lleus, pel xoc de dos trens… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

