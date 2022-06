Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc miercuri seara, 29 iunie, in comuna Butimanu, DN 1A, judetul Dambovita, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunilor de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie,…

- Opt persoane, printre care un copil de 10 ani si patru adolescenti cu varstele intre 16 si 17 ani, au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc sambata dupa-amiaza pe DJ 685, intre localitatile Carnesti si Ostrov, in apropiere de Hateg, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie.

- Un grav accident rutier s-a produs duminica seara pe drumul national 67 B, in judetul Valcea, unde doua autoturisme in care se aflau sapte persoane, s-au ciocnit. Primele date de la fata locului arata ca doua persoane sunt ranite, una dintre ele suferind o amputare de brat, potrivit news.ro.…

- Se intervine in cazul unui accident rutier in comuna Corbii Mari pe DJ 711A Actioneaza Garda Potlogi cu o autospeciala de interventie și o ambulanța SMURD, iar SAJ Dambovița cu Post-ul Accident la Corbii Mari! 3 persoane au fost ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .